Lista dos vereadores eleitos em Vargem Grande do Sul-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Vargem Grande do Sul neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os olhos da população estão voltados para a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Vargem Grande do Sul, que definirão o futuro político da cidade pelos próximos quatro anos.

Com a apuração dos votos realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul começa a ganhar forma. A ansiedade é palpável entre candidatos e eleitores, que aguardam para saber quem serão os novos representantes do Legislativo municipal.

À medida que os números são consolidados, já é possível vislumbrar o novo cenário político da cidade. Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos, com seus respectivos partidos, percentuais e total de votos:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM VARGEM GRANDE DO SUL

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Fernando Corretor REPUBLICANOS 4,62% 1.000 2 Maicon Canato REPUBLICANOS 3,63% 786 3 Gustavo Bueno PL 3,56% 770 4 Parafuso PSD 3,44% 745 5 Rafael Coracini MDB 2,78% 601 6 Giovana Carvalho MDB 2,65% 573 7 Joãozinho da Força REPUBLICANOS 2,37% 514 8 Ratinho Tendas PODE 2,21% 478 9 Paulinho PODE 2,15% 465 10 Dra Vanessa Martins PL 2,12% 460 11 Felipe Gadiani PSD 2,00% 433 12 Serginho da Farmacia CIDADANIA 1,71% 371 13 Bilu SOLIDARIEDADE 1,18% 255

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado nas eleições municipais pode, por vezes, resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em consideração o número de votos válidos e as cadeiras disponíveis na Câmara Municipal, distribuindo as vagas entre os partidos e coligações antes de definir os candidatos eleitos dentro de cada legenda.