Lista dos vereadores eleitos em Valparaíso-SP nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Valparaíso – SP enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, todos os olhos estão voltados para a contagem dos votos e a revelação dos novos representantes legislativos da cidade.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando arduamente na apuração dos dados, e em breve teremos a lista oficial dos vereadores eleitos em Valparaíso. A população está ansiosa para saber quem serão os escolhidos para representar seus interesses e trabalhar pelo desenvolvimento da cidade nos próximos quatro anos.

Confira abaixo a tabela com os vereadores eleitos, seus respectivos partidos, percentual e total de votos recebidos:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM VALPARAÍSO

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Rodrigo da Radio PODE 4,09% 478 2 Joao Soares PODE 3,71% 434 3 Zezão Capoeira REPUBLICANOS 3,42% 400 4 Meire do Hospital REPUBLICANOS 3,10% 363 5 Tureba PSD 3,06% 358 6 Fernando Apolinario PL 3,04% 355 7 Professora Claudete PRD 3,04% 355 8 Martins PRD 2,81% 329 9 Daisy Helena PRD 2,75% 322 10 Fernando Pereira PSD 2,70% 316 11 Marcio Heleno UNIÃO 2,64% 309

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade de votos individuais. O sistema utiliza o cálculo do quociente eleitoral, que leva em consideração o número total de votos válidos e as cadeiras disponíveis na Câmara. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação.