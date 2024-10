Lista dos vereadores eleitos em Uruará-PA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Uruará, no Pará, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração está em andamento, e os olhos da população se voltam para o resultado das eleições 2024.

Os dados, apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), revelarão em breve quem serão os novos representantes da Câmara Municipal. A corrida eleitoral foi acirrada, com candidatos de diversos partidos disputando as vagas disponíveis para o cargo de vereador.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Uruará, com suas respectivas informações:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Junior Leandro MDB 3,98% 1.019 2 Canguelo PSD 3,87% 989 3 Maria Felix DC 3,30% 845 4 Ronaldo da Saúde PP 3,28% 839 5 Raimundinho Bié MDB 3,08% 787 6 Alex da Acopel PSD 2,91% 745 7 Genesio PSD 2,88% 738 8 Joãozinho do Edgar DC 2,87% 734 9 Gedeon Moreira MDB 2,65% 678 10 Romarex DC 2,29% 586 11 Genildo Tomé PP 2,04% 523 12 Ronaldo Domingos AVANTE 1,95% 500 13 Samuel Nogueira PL 1,48% 378

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o sistema proporcional. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O cálculo do quociente eleitoral determina quantas vagas cada partido ou coligação terá direito, podendo resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro mais votado, mas de um partido que não atingiu o quociente necessário.