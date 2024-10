Lista dos vereadores eleitos em Uruana-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Uruana neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração está em andamento, e os olhos da população se voltam para o resultado das eleições 2024.

Os dados, apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), revelarão em breve quem serão os novos representantes do Legislativo municipal para os próximos quatro anos. A disputa acirrada entre os candidatos manteve os eleitores atentos durante todo o dia de votação, e agora a ansiedade só aumenta com a proximidade da divulgação oficial dos eleitos.

Conforme as informações preliminares, já é possível apresentar a lista dos vereadores que conquistaram uma cadeira na Câmara Municipal de Uruana. Veja a seguir os nomes dos candidatos eleitos, seus respectivos partidos, percentuais e total de votos recebidos:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Murilo Pereira MDB 7,50% 671 2 Aline Ribeiro PP 6,96% 622 3 Fábio Moreira PP 5,46% 488 4 Toninho Jatobá MDB 5,31% 475 5 Luiz Neto Favorito MDB 5,21% 466 6 Rafael Maia PP 5,09% 455 7 Celminho Canela PP 4,73% 423 8 Ualter Leandro UNIÃO 4,18% 374 9 Rafael Padrasto do Boka UNIÃO 4,03% 360

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade individual de votos recebidos. O sistema utilizado é o de representação proporcional, que leva em conta o quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação numericamente superior, dependendo do desempenho total do partido ou coligação.