Lista dos vereadores eleitos em Uruaçu-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Uruaçu neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os olhos da população estão voltados para a contabilização dos votos e a aguardada divulgação dos vereadores eleitos em Uruaçu. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os novos representantes legislativos da cidade para os próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Uruaçu tem sido ansiosamente aguardado, com os candidatos e seus apoiadores reunidos em diversos pontos da cidade para acompanhar a contagem dos votos. A disputa acirrada entre os concorrentes ao cargo de vereador manteve o clima de incerteza até o último momento, refletindo o engajamento político da população local.

À medida que os números são divulgados, começa a se formar o novo cenário político da Câmara Municipal de Uruaçu. Os vereadores eleitos terão a importante missão de representar os interesses da população e trabalhar pelo desenvolvimento da cidade nos próximos anos. A seguir, apresentamos a lista oficial dos candidatos eleitos, com suas respectivas informações:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Josimar Nogueira PSDB 3,37% 768 2 Diogo Carvalho PDT 3,33% 757 3 Paulo Cantor PDT 2,81% 639 4 Luizim Pauferro PSD 2,80% 637 5 Joveny Magalhaes PL 2,72% 619 6 Raimundo Ferreira MDB 2,58% 588 7 Chiquinho UNIÃO 2,51% 572 8 Fábio Vasconcelos PSDB 2,49% 566 9 Professora Nailda MDB 2,48% 564 10 Jhonatha Fernandes PSB 2,44% 555 11 Eng Michel Mindlin UNIÃO 2,42% 551 12 Rones Maia UNIÃO 2,39% 543 13 Joana D’Arc MDB 1,68% 383

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é baseado no cálculo do quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos. Isso ocorre porque as vagas são distribuídas primeiro entre os partidos ou coligações, e depois entre os candidatos mais votados dentro de cada legenda. Essa regra visa garantir a representatividade proporcional das diferentes correntes políticas na câmara municipal.