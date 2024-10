Lista dos vereadores eleitos em Urandi-BA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Urandi, na Bahia, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Urandi. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar em breve o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal.

Enquanto os números são processados, a cidade vive um clima de apreensão e esperança. Os candidatos e suas equipes permanecem atentos, acompanhando de perto cada atualização. A definição dos eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela legislação eleitoral brasileira, que determina quantas cadeiras cada partido ou coligação terá direito na Câmara Municipal.

À medida que os dados são consolidados pelo TSE, já é possível vislumbrar o novo cenário político que se forma em Urandi. A seguir, apresentamos a lista dos vereadores eleitos, com suas respectivas informações:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM URANDI

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Betão de Salinas PSD 11,64% 1.331 2 Geraldo Xuxu PSD 9,71% 1.111 3 Dai de Neide PSD 7,85% 898 4 Rodrigão PSD 7,83% 896 5 Zé de Tonhão PSD 7,71% 882 6 Wesley de Paulo PSD 7,05% 806 7 Júnior de Edi PSD 6,89% 788 8 Pretão de Poções PSD 6,85% 783 9 Mateus Silveira PC do B 5,87% 672 10 Selma do Rio Verde PSD 4,60% 526 11 Pretinho REPUBLICANOS 2,34% 268

É importante ressaltar que o sistema de eleição para vereadores no Brasil segue regras específicas determinadas pelo TSE. O cálculo do quociente eleitoral pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação como um todo. Essa característica do sistema eleitoral brasileiro visa garantir a representatividade proporcional dos partidos na câmara municipal, refletindo a vontade do eleitorado de forma mais ampla.