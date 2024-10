Lista dos vereadores eleitos em União do Oeste-SC nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de União do Oeste – SC à medida que se aproxima o fim da votação para as eleições municipais de 2024. Com o encerramento previsto para as 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em União do Oeste.

Assim que as urnas forem fechadas, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) iniciará o processo de apuração dos votos. O resultado das eleições 2024 é aguardado com grande interesse pela comunidade local, que está curiosa para saber quem serão os novos representantes na Câmara Municipal.

De acordo com os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a próxima legislatura em União do Oeste são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM UNIÃO DO OESTE

Posição Candidato Partido % Votos Total Votos 1 Kuosinski PP 7,86% 181 2 Geferson Giachini MDB 6,68% 154 3 Rudi da Saude PT 6,55% 151 4 Paty Soares Alves PSD 5,95% 137 5 Odair Siqueira MDB 5,77% 133 6 Roque Filipini MDB 5,25% 121 7 Rosa Maria Tessaro Moretti PL 5,21% 120 8 Neuza Bergamaschi PSD 4,60% 106 9 Paulo Giovanoni PP 4,38% 101

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Isso significa que nem sempre o candidato com mais votos é necessariamente eleito. O sistema leva em conta o desempenho do partido ou coligação como um todo, o que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos individuais acaba sendo eleito devido ao bom desempenho de sua legenda.