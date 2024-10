Lista dos vereadores eleitos em Umuarama-PR nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Umuarama, no Paraná, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos está em andamento, e em breve saberemos quem serão os novos representantes da população na esfera legislativa municipal.

Os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revelarão os nomes dos vereadores eleitos em Umuarama, que terão a importante missão de representar os interesses da comunidade nos próximos quatro anos. A cidade, conhecida por sua economia diversificada e qualidade de vida, terá uma nova configuração política que promete impactar diretamente o cotidiano dos cidadãos.

Conforme os números começam a ser divulgados, já é possível vislumbrar quem serão os novos ocupantes das cadeiras do legislativo municipal. Abaixo, apresentamos a lista dos vereadores que conquistaram o voto popular e garantiram sua eleição:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM UMUARAMA

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Newton Soares PODE 5,03% 2.766 2 Cris das Frutas AVANTE 4,24% 2.330 3 Lucas Grau NOVO 3,47% 1.906 4 Marquinho do Climério REPUBLICANOS 3,17% 1.744 5 Ronaldo PSB 3,10% 1.703 6 Clebão dos Pneus PP 2,97% 1.632 7 Jabá da Carroceria REPUBLICANOS 2,95% 1.622 8 Luiz Antonio PP 2,79% 1.531 9 Ednei do Esporte UNIÃO 2,50% 1.371 10 Enfermeira Rosangela AVANTE 2,41% 1.326

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que determina quantos votos são necessários para eleger um vereador, distribuindo as vagas de forma proporcional entre os partidos e coligações.