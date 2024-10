Lista dos vereadores eleitos em Turvelândia-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Turvelândia neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contagem dos votos e a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, a atenção agora se volta para a apuração dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Os eleitores comparecem às urnas para escolher os novos representantes que ocuparão as cadeiras no Legislativo municipal pelos próximos quatro anos. A disputa acirrada entre os candidatos movimentou a cidade nas últimas semanas, com debates acalorados sobre as propostas para melhorar a qualidade de vida dos turvelendianos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos em Turvelândia para a próxima legislatura são:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Itamar da Itaipú PL 9,58% 339 2 Zé Raimundo PL 7,49% 265 3 Euripedes Cabrito PL 7,26% 257 4 Oberdan Campos SOLIDARIEDADE 6,61% 234 5 Fábio da Bia PL 6,50% 230 6 Wegner Bessa PL 6,47% 229 7 Tico SOLIDARIEDADE 5,91% 209 8 Gaguinho PRD 4,86% 172 9 Neguinha do Coelho PRD 3,76% 133

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado para definir os eleitos baseia-se no cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis na Câmara. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação superior, dependendo do desempenho de seus respectivos partidos ou coligações.