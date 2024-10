Lista dos vereadores eleitos em Turiúba-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Turiúba neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para vereadores. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos está em andamento, e em breve saberemos quem serão os novos representantes da Câmara Municipal.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está realizando a apuração dos votos, e a população aguarda com grande interesse para conhecer os vereadores eleitos em Turiúba. A cidade, localizada no interior de São Paulo, vive um momento crucial para o futuro da política local, com a definição dos legisladores que irão representar os interesses da população nos próximos quatro anos.

Conforme os dados oficiais divulgados pelo TSE, os candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Turiúba são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM TURIÚBA

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Silvia Trindade PSD 11,23% 167 2 Vandeir Tonchis PSD 10,22% 152 3 Espigão SOLIDARIEDADE 7,67% 114 4 Pedro Augusto PP 6,19% 92 5 Cleber Bonfim MDB 6,12% 91 6 Raquel Santiago PP 4,64% 69 7 Evandro Bado PP 4,37% 65 8 Clezio Piu Piu PL 3,77% 56 9 Serginho de Falqui SOLIDARIEDADE 3,36% 50

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O número de cadeiras que cada partido ou coligação conquista depende da votação total recebida, o que pode resultar na eleição de candidatos com menos votos individuais, mas pertencentes a partidos com maior votação geral.