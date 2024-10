Lista dos vereadores eleitos em Trindade-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Trindade neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Com as urnas fechadas, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Trindade. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal nos próximos quatro anos.

Os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revelam uma disputa acirrada entre os candidatos. A definição dos eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela Justiça Eleitoral, que determina o número mínimo de votos necessários para que um partido ou coligação conquiste uma vaga no legislativo municipal.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Trindade:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Maurinho de Paula UNIÃO 3,73% 2.603 2 Johnatan Reis UNIÃO 3,24% 2.264 3 Dr Dyego UNIÃO 2,86% 2.000 4 Weslley Cabeção PRD 2,40% 1.674 5 Helio Braz MDB 2,01% 1.407 6 Bruno Noronha MDB 1,98% 1.386 7 Pastor Zeca PP 1,66% 1.163 8 Fabiano Pimenta PP 1,61% 1.125 9 Thiago Cicinho PODE 1,54% 1.073 10 Manin do Esporte PDT 1,39% 971 11 Vaguinho PP 1,39% 970 12 Prof. Wanderson Tatu UNIÃO 1,38% 965 13 Dr Wanderley Ferreira PODE 1,37% 957 14 Pastor Alex Nepomoceno PL 1,35% 944 15 Arthur Costa REPUBLICANOS 1,27% 884 16 Diana Camargo NOVO 1,19% 832 17 Raimundo Neto PDT 1,09% 764 18 Carlinhos Advogado NOVO 1,08% 752 19 Helton Curika PODE 1,08% 752

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade individual de votos recebidos. O sistema de quociente eleitoral pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho total do partido ou coligação. Essa regra visa garantir a representatividade proporcional das diferentes correntes políticas no legislativo municipal.