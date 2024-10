Lista dos vereadores eleitos em Treze Tílias-SC nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Treze Tílias – SC neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para vereadores. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, inicia-se o processo de contabilização dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que determinará quem serão os novos representantes da Câmara Municipal.

A população está atenta às atualizações, esperando conhecer os nomes que ocuparão as cadeiras no Legislativo municipal pelos próximos quatro anos. O clima de expectativa se mistura com a curiosidade sobre quem serão os vereadores eleitos em Treze Tílias, refletindo o interesse da comunidade em sua representação política local.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os candidatos eleitos para a Câmara de Vereadores de Treze Tílias são:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Marcos Gabriel Fiedler PP 8,87% 464 2 Zeca Rocha PL 5,45% 285 3 Gustavo Gschwendtner MDB 5,11% 267 4 Cride PP 5,09% 266 5 Profe Ju PP 4,67% 244 6 Lilian PP 4,40% 230 7 Olivo Falchetti PP 4,36% 228 8 Elo Dalla Costa PL 3,06% 160 9 Rodrigo Kandler MDB 2,85% 149

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis, determinando quantos votos são necessários para que um partido ou coligação eleja um representante. Assim, é possível que um candidato com menos votos seja eleito se seu partido tiver um desempenho geral melhor, garantindo uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.