Lista dos vereadores eleitos em Três Passos-RS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Três Passos neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Três Passos. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já iniciou a apuração dos dados, e em breve teremos o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal.

A disputa acirrada entre os candidatos a vereadores promete manter os eleitores atentos às atualizações. Enquanto aguardamos a divulgação oficial, é importante lembrar que a definição dos eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Essa metodologia pode resultar em situações onde candidatos com menos votos sejam eleitos, dependendo do desempenho de seus partidos.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara de Vereadores de Três Passos:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM TRÊS PASSOS

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Luis da Silva PP 6,12% 890 2 Flavio Polenta PP 5,30% 770 3 Edivan PC do B 4,35% 632 4 Maria Helena da Saúde MDB 4,34% 631 5 Dauri Morgenstern MDB 4,18% 608 6 Claudemir Senker PSDB 4,16% 604 7 Diego Maciel PT 3,81% 554 8 Rosana Schumann Scherer PL 2,94% 427 9 João Boll PP 2,46% 357 10 Ingomar Sandtner PSDB 2,39% 347 11 Paulinho Sattler PDT 2,08% 302

É fundamental entender como funciona o sistema eleitoral para compreender o resultado das eleições 2024. O TSE utiliza o cálculo do quociente eleitoral para determinar quantas cadeiras cada partido ou coligação terá direito. Isso significa que um candidato com menos votos individuais pode ser eleito se seu partido obtiver um bom desempenho geral. Por isso, às vezes vemos situações onde candidatos com votação expressiva ficam de fora, enquanto outros com menos votos conquistam uma vaga na Câmara Municipal.