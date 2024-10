Lista dos vereadores eleitos em Três Lagoas-MS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Três Lagoas neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a atenção agora se volta para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), responsável pela apuração oficial dos dados que definirão os novos representantes do Legislativo municipal.

O resultado das eleições 2024 em Três Lagoas promete trazer novidades para a Câmara Municipal, com uma mistura de rostos conhecidos e novos nomes na política local. A população está atenta para saber quem serão os 15 vereadores que ocuparão as cadeiras no próximo mandato, representando os interesses da comunidade três-lagoense.

Conforme os dados apurados pelo TSE, a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Três Lagoas ficou definida da seguinte forma:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM TRÊS LAGOAS

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Sargento Rodrigues PP 3,36% 1.921 2 Tonhão PSDB 2,86% 1.632 3 Silverado PSDB 2,75% 1.572 4 Marcus Bazé PSDB 2,67% 1.523 5 Mário Grespan PSB 2,63% 1.499 6 Davis Martinelli MDB 2,62% 1.494 7 Sirlene dos Santos PSDB 2,33% 1.331 8 Fernando Jurado PP 2,28% 1.301 9 Evalda Reis MDB 2,17% 1.237 10 Robson do Alinhamento PP 2,15% 1.228 11 Mi do Santa Luzia PSB 2,12% 1.213 12 Marco Silva PP 1,84% 1.048 13 Daniel da Farmacia UNIÃO 1,69% 966 14 Professora Maria Diogo PT 1,63% 930 15 Professor Pedrinho Jr. PSB 1,49% 850

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado para definir os eleitos baseia-se no cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas na Câmara. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação individual maior, dependendo do desempenho total do partido ou coligação.