Lista dos vereadores eleitos em Três de Maio-RS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Três de Maio – RS neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, a atenção agora se volta para o processo de apuração conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O resultado das eleições 2024 em Três de Maio promete trazer novidades para a Câmara Municipal, com a definição dos representantes que ocuparão as cadeiras legislativas pelos próximos quatro anos. A população está atenta para saber quem serão os novos vereadores que irão defender seus interesses e trabalhar pelo desenvolvimento da cidade.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os candidatos eleitos para a Câmara de Vereadores de Três de Maio são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM TRÊS DE MAIO

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Barbeiro PP 5,90% 890 2 Antonio de Oliveira PP 5,81% 877 3 Diogo Wolf PT 5,22% 787 4 Alexandre Ott PP 4,24% 639 5 Bertie Konig REPUBLICANOS 4,01% 605 6 Profe Vanessa NOVO 3,94% 595 7 Ernani Weimer PT 3,62% 546 8 Pato Roberto PP 3,20% 482 9 Vera Kuhler PP 3,04% 459 10 Paulo Pereira PL 2,96% 447 11 Carlos PDT 1,30% 196

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado para definir os eleitos baseia-se no quociente eleitoral, que é calculado dividindo-se o número de votos válidos pelo número de vagas disponíveis na Câmara. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação maior, dependendo do desempenho de seus partidos ou coligações.