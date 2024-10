Lista dos vereadores eleitos em Tremembé-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Tremembé neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já está em andamento, prometendo revelar em breve o resultado das eleições 2024 na cidade.

Os eleitores de Tremembé compareceram em peso às urnas para exercer seu direito democrático e escolher seus representantes no Legislativo municipal. A participação expressiva da população demonstra o engajamento cívico e o desejo de contribuir para o futuro da cidade. Agora, todos aguardam com grande interesse para saber quem serão os novos vereadores que ocuparão as cadeiras da Câmara pelos próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os candidatos eleitos para o cargo de vereador em Tremembé são:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Paulinho Kodak REPUBLICANOS 8,86% 1.805 2 Ricardo Toledo PL 4,71% 960 3 Dr Cláudio Manfredini PODE 4,23% 861 4 Anderson Godoi PP 3,93% 800 5 Cesar UNIÃO 3,68% 749 6 Silvinho REPUBLICANOS 2,91% 592 7 Professora Dani Renó PSD 2,65% 539 8 Diogo Borná PSD 2,60% 529 9 Bode Lanche PL 2,29% 466 10 Vagner Lima MDB 2,00% 407 11 Diego Protetor UNIÃO 1,99% 405

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre o candidato com mais votos individuais é necessariamente eleito. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis, e os partidos ou coligações que atingem esse quociente têm direito a ocupar as cadeiras, distribuindo-as entre seus candidatos mais votados. Por isso, é possível que um candidato com menos votos seja eleito, caso seu partido tenha alcançado um desempenho melhor no cômputo geral.