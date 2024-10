Lista dos vereadores eleitos em Torrinha-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Torrinha, no interior de São Paulo, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, no horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Torrinha. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Torrinha deve ser conhecido nas próximas horas, trazendo novidades para o cenário político local. A cidade, conhecida por sua forte tradição agrícola e belezas naturais, viu uma campanha acirrada entre os candidatos, que buscaram o apoio da população com propostas voltadas para o desenvolvimento econômico e melhorias na qualidade de vida dos habitantes.

Entre os vereadores que conquistaram uma vaga na Câmara Municipal, destacam-se nomes já conhecidos da população e algumas surpresas. Confira a lista completa dos eleitos:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM TORRINHA

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Samir da Ambulância PP 10,82% 533 2 Marquinho Celin REPUBLICANOS 8,59% 423 3 Zé Minatel PL 5,91% 291 4 Samy da Peixaria PODE 5,60% 276 5 Botcha UNIÃO 5,22% 257 6 Evaldo Spigolon Capri PRD 4,18% 206 7 Jack Brandão PODE 4,16% 205 8 Marcelo Cassola Mazé UNIÃO 3,05% 150 9 Ronaldo Luis PP 2,27% 112

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o total de votos válidos e o número de cadeiras disponíveis na Câmara Municipal, distribuindo as vagas de forma proporcional entre os partidos antes de definir os candidatos eleitos individualmente.