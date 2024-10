Lista dos vereadores eleitos em Tio Hugo-RS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Tio Hugo neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, todos os olhos se voltam para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), responsável pela apuração oficial dos dados.

O resultado das eleições 2024 em Tio Hugo promete trazer novidades para a Câmara Municipal, com uma mistura de rostos conhecidos e novos nomes prontos para representar os interesses da população local. A disputa acirrada entre os candidatos refletiu o engajamento político dos cidadãos, que compareceram às urnas para exercer seu direito democrático.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Tio Hugo, com suas respectivas informações:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM TIO HUGO

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Rosangela Vicari "ro" PL 7,04% 171 2 Miltinho PL 6,88% 167 3 Lucio Bruinsma PDT 6,18% 150 4 Gesi PL 6,09% 148 5 Valdeci Fula MDB 5,97% 145 6 Delcio PDT 5,80% 141 7 Jessica Muller PL 5,23% 127 8 Antonio Born PDT 4,82% 117 9 Estevao Pissolatto PDT 4,28% 104

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis, permitindo que partidos ou coligações com mais votos no total elejam mais candidatos, mesmo que alguns deles tenham recebido menos votos individualmente do que candidatos de outros partidos.