Lista dos vereadores eleitos em Timbiras-MA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Timbiras neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os olhos da população estão voltados para a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Timbiras, um momento crucial para o futuro político da cidade maranhense.

Com os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o resultado das eleições 2024 em Timbiras começa a ganhar forma. A ansiedade é palpável entre os candidatos e seus apoiadores, que aguardam para saber quem ocupará as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

À medida que os números são consolidados, é possível vislumbrar o novo cenário político que se desenha na cidade. Os vereadores eleitos terão a importante missão de representar os interesses da população timbirense e trabalhar pelo desenvolvimento local. Confira abaixo a lista dos candidatos que conquistaram uma vaga no legislativo municipal:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM TIMBIRAS

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Professor Manoel PSB 5,33% 867 2 Prof. Junao REPUBLICANOS 4,88% 794 3 Maria do Lezui PRD 4,33% 704 4 Nenenzinho do Lazaro PC do B 4,17% 678 5 Marcelo Pires MDB 4,16% 677 6 Zé Mario PRD 4,08% 663 7 Hygo Contador REPUBLICANOS 4,02% 653 8 Eneas do Cecilio PSB 3,25% 529 9 Ozzy Oliveira PSB 2,90% 471 10 João Marcos PRD 2,70% 439 11 Thacyo Cobel PDT 1,99% 323

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade de votos individuais. O sistema utilizado é o de representação proporcional, que leva em conta o quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação superior. O quociente eleitoral é calculado dividindo-se o número de votos válidos pelo número de vagas disponíveis, garantindo assim uma distribuição mais equilibrada entre os partidos.