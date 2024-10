Lista dos vereadores eleitos em Terra Santa-PA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Terra Santa, no Pará, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Terra Santa. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Terra Santa está prestes a ser conhecido, trazendo novos representantes para a população local. A disputa acirrada entre os candidatos mobilizou a cidade nos últimos meses, com debates, campanhas e propostas que agora serão transformadas em mandatos. A expectativa é grande para saber quem serão os escolhidos para legislar e fiscalizar o executivo municipal.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Terra Santa, com seus respectivos partidos, percentual e total de votos:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM TERRA SANTA

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Esaú Ferreira PSD 6,78% 869 2 Arcindo Farias MDB 5,57% 714 3 Professor Milenildo PSD 5,13% 657 4 Milenilson Freitas REPUBLICANOS 5,11% 655 5 Isaura Marinho PSD 4,99% 640 6 Erilson Santos PSD 4,36% 559 7 Valdir Matheus PSD 3,84% 492 8 Neto Ribeiro DC 3,37% 432 9 Professora Synthya Anequino MDB 3,18% 407 10 Natinho da Colônia UNIÃO 3,13% 401 11 Clóvis Machado UNIÃO 2,36% 302

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode fazer com que um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o total de votos válidos e o número de cadeiras disponíveis na Câmara Municipal, distribuindo as vagas de forma proporcional entre os partidos antes de definir os candidatos eleitos individualmente.