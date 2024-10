Lista dos vereadores eleitos em Terra Alta-PA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Terra Alta neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contagem dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, a atenção agora se volta para o processo de apuração conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O pleito deste ano foi marcado por uma participação expressiva dos eleitores terra-altenses, que compareceram em peso para exercer seu direito democrático. A disputa acirrada entre os candidatos a vereador promete manter o suspense até o último momento, com diversos nomes cotados para ocupar as cadeiras do Legislativo municipal.

À medida que os números começam a ser divulgados, já é possível vislumbrar o novo cenário político que se desenha para Terra Alta. O resultado das eleições 2024 traz algumas surpresas e confirma expectativas em relação a certos candidatos que conquistaram a confiança do eleitorado local.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Terra Alta, de acordo com os dados apurados pelo TSE:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM TERRA ALTA

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Thiel Barros PV 6,22% 692 2 Lukinha do Açougue REDE 5,97% 664 3 Doriedson MDB 4,97% 553 4 Rafa Matos MDB 4,26% 474 5 Junior Sampaio PV 3,68% 409 6 Guto Exatamente REDE 3,49% 388 7 Abimael Atitude REPUBLICANOS 3,28% 365 8 Irmão Carlinhos UNIÃO 2,97% 330 9 Eduarda Galvão AVANTE 2,63% 293

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode, por vezes, resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos individuais. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o desempenho do partido ou coligação como um todo, não apenas os votos individuais de cada candidato.