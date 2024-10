Lista dos vereadores eleitos em Taquari-RS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Taquari neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. Os olhos da população estão voltados para a contabilização dos votos e a aguardada divulgação dos vereadores eleitos em Taquari. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Taquari tem sido ansiosamente aguardado, com cidadãos atentos às atualizações oficiais. A definição dos vereadores eleitos segue critérios estabelecidos pela legislação eleitoral, considerando não apenas o número absoluto de votos, mas também o desempenho dos partidos e coligações.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Taquari:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Ademir PDT 7,69% 1.158 2 Alemão da Retro PDT 6,21% 936 3 Luciano Maria PT 5,17% 779 4 Marcelo Filho do Cirio Lopes PDT 5,05% 761 5 Zé Harry PDT 4,41% 665 6 Angelica Hassen PT 4,41% 664 7 Luis Porto PDT 4,31% 650 8 Leco da Cecilia AVANTE 3,92% 591 9 Aldo Gregory PP 2,54% 383

É importante ressaltar que a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade individual de votos recebidos. O TSE utiliza o sistema de quociente eleitoral para determinar quantas vagas cada partido ou coligação terá direito. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação superior, dependendo do desempenho geral de seu partido ou coligação.