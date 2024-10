Lista dos vereadores eleitos em Tapiraí-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Tapiraí neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) teve início, prometendo revelar em breve o resultado das eleições 2024.

Os olhos dos tapiranenses estão voltados para a Câmara Municipal, onde nove cadeiras estão em disputa. A população aguarda para saber quem serão os novos representantes que tomarão decisões importantes para o futuro da cidade nos próximos quatro anos. O clima de expectativa é palpável nas ruas, com moradores discutindo suas previsões e esperanças para a nova composição do legislativo municipal.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos em Tapiraí para a legislatura 2025-2028 são:

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Denise Cavalcante PSB 9,99% 455 2 Chicão PSB 9,82% 447 3 Joel Cocão PSD 8,76% 399 4 Dorvílio Faria PSD 6,15% 280 5 Gerson Glasser UNIÃO 5,82% 265 6 Nivaldo da Casa de Ração UNIÃO 5,75% 262 7 Cesar da Locadora PSB 4,24% 193 8 Fumaça PSD 3,91% 178 9 Zé Pires PSB 2,72% 124

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas na Câmara. Assim, os partidos ou coligações que atingem esse quociente garantem vagas, que são preenchidas pelos candidatos mais votados dentro de cada legenda ou coligação, explicando por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação maior.