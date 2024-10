Lista dos vereadores eleitos em Soure-PA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Soure, no Pará, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Soure. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, com faces novas e veteranos disputando as cadeiras do Legislativo local.

À medida que os dados são apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o cenário político da cidade começa a se desenhar. Os candidatos mais votados já comemoram, enquanto outros ainda mantêm a esperança de conquistar uma vaga. É importante lembrar que, conforme as regras eleitorais, nem sempre os mais votados são automaticamente eleitos, o que adiciona um elemento extra de suspense ao pleito.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Soure, com seus respectivos partidos, percentuais e total de votos:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SOURE

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Ruge PP 6,46% 1.232 2 Victor Abdon MDB 6,00% 1.143 3 Licinho Moura PP 5,65% 1.077 4 Jorge Ramos MDB 5,27% 1.004 5 Junior Gouvea MDB 3,60% 686 6 Silvia Leal PP 3,30% 630 7 Brenda Gouvea PP 3,01% 573 8 Pacheco da Água PSDB 2,99% 570 9 Zeminha Moraes PSD 2,99% 570 10 Valdo Campos REPUBLICANOS 2,34% 447 11 Amanda Dias PT 2,14% 407

Vale ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Isso significa que o número de votos válidos é dividido pelo número de vagas na Câmara, determinando quantos votos são necessários para eleger um vereador. Por isso, é possível que um candidato com menos votos seja eleito, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação. Essa regra visa garantir a representatividade proporcional dos partidos no Legislativo municipal.