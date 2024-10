Lista dos vereadores eleitos em Sorriso-MT nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Sorriso – MT neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Sorriso. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já iniciou o processo de apuração dos votos, prometendo trazer o resultado das eleições 2024 o mais breve possível.

A cidade de Sorriso, conhecida por sua importância no agronegócio mato-grossense, vive um momento crucial para definir seus representantes na Câmara Municipal. Os eleitores compareceram em peso às urnas, demonstrando o forte engajamento político da população local. A expectativa é grande para saber quais candidatos conseguiram conquistar a confiança dos sorrisenses e ocuparão as cadeiras no Legislativo municipal pelos próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Sorriso são:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Professor Gerson PL 6,55% 3.215 2 Rodrigo Matterazzi REPUBLICANOS 4,42% 2.168 3 Diogo Kriguer PSDB 4,39% 2.154 4 Prof Silvana Perin MDB 3,67% 1.803 5 Wanderley Paulo PP 3,58% 1.758 6 Gringo PL 3,49% 1.716 7 Adir do Delta NOVO 3,05% 1.497 8 Brendo Braga REPUBLICANOS 2,22% 1.091 9 Toco Baggio PSDB 1,83% 899 10 Emerson Farias PL 1,64% 806 11 Darci Gonçalves MDB 1,54% 755

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o sistema proporcional. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O cálculo do quociente eleitoral determina quantas vagas cada partido ou coligação terá direito, baseando-se no total de votos válidos recebidos. Por isso, é possível que um candidato com menos votos seja eleito, caso seu partido tenha alcançado um quociente eleitoral maior. Esta regra visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.