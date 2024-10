Lista dos vereadores eleitos em Sorocaba-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Sorocaba neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os olhos da população estão voltados para a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Sorocaba. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já iniciou a apuração dos dados, e em breve teremos o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal.

A corrida eleitoral foi acirrada, com diversos candidatos disputando as cadeiras do Legislativo municipal. A definição dos vereadores eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE, que leva em consideração não apenas o número de votos individuais, mas também o desempenho dos partidos e coligações.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Sorocaba:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SOROCABA

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Caio Oliveira REPUBLICANOS 3,56% 12.090 2 Italo Moreira UNIÃO 3,03% 10.292 3 Raul Marcelo PSOL 2,47% 8.377 4 João Donizeti UNIÃO 2,34% 7.941 5 Fausto Peres PODE 2,09% 7.103 6 Fernanda Garcia PSOL 2,02% 6.860 7 Fabio Simoa REPUBLICANOS 1,80% 6.099 8 Tatiane Costa PL 1,77% 6.012 9 Iara Bernardi PT 1,72% 5.828 10 Roberto Freitas PL 1,71% 5.813 11 Dylan Dantas PL 1,62% 5.486 12 Silvano Jr REPUBLICANOS 1,51% 5.110 13 Fernando Dini PP 1,50% 5.078 14 Vinicius Aith REPUBLICANOS 1,40% 4.747 15 Izidio PT 1,40% 4.735 16 Cristiano Passos REPUBLICANOS 1,37% 4.639 17 Toninho Corredor AGIR 1,37% 4.634 18 Claudio Sorocaba PSD 1,19% 4.054 19 Henri Arida MDB 1,13% 3.844 20 Pastor Luis Santos REPUBLICANOS 1,07% 3.623 21 Jussara Fernandes REPUBLICANOS 1,04% 3.542 22 Péricles Régis AGIR 0,98% 3.323 23 Rodolfo Ganem PODE 0,96% 3.274 24 Rogerio Marques Munhoz AGIR 0,87% 2.956 25 Alexandre da Horta SOLIDARIEDADE 0,55% 1.852

É importante ressaltar que a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade de votos individuais. O sistema eleitoral brasileiro utiliza o cálculo do quociente eleitoral, que considera o total de votos válidos dividido pelo número de cadeiras na Câmara. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação maior, dependendo do desempenho de seus partidos ou coligações.