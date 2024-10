Lista dos vereadores eleitos em Sítio Novo-RN nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Sítio Novo – RN neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a atenção agora se volta para a contagem dos votos e a revelação dos novos representantes locais.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando na apuração dos dados, e em breve saberemos quem serão os vereadores eleitos em Sítio Novo. A população está ansiosa para conhecer os nomes que ocuparão as cadeiras no Legislativo municipal pelos próximos quatro anos, representando os interesses da comunidade.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Sítio Novo – RN são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SÍTIO NOVO

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Janileide de Neco PV 11,61% 524 2 Vitória Mafra PV 9,61% 434 3 Aninha de Paulo PT 8,51% 384 4 Hélio Fitas UNIÃO 8,04% 363 5 Lidinha PT 7,29% 329 6 Uesclay Carneiro PV 7,18% 324 7 Judrene PV 6,51% 294 8 Carminha de Chiquinho Camilo UNIÃO 6,27% 283 9 Valderi do Peixe SOLIDARIEDADE 4,70% 212

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre o candidato com mais votos é necessariamente eleito, pois o número de cadeiras conquistadas por cada partido ou coligação é determinado pela votação total recebida. Essa regra visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.