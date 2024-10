Lista dos vereadores eleitos em Severínia-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Severínia neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) teve início, prometendo revelar em breve o resultado das eleições 2024.

Os olhares da população estão voltados para a corrida eleitoral que definirá os novos representantes na Câmara Municipal. A disputa acirrada entre os candidatos manteve os eleitores atentos durante todo o dia de votação, e agora a cidade aguarda para conhecer quem serão os escolhidos para ocupar as cadeiras no Legislativo municipal pelos próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos em Severínia para a legislatura 2025-2028 são:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Marcia do Takinho PSD 10,48% 965 2 Breno Alves MDB 8,36% 770 3 Nenê Empreiteiro PSDB 5,64% 519 4 Cesar Hammoud UNIÃO 5,22% 481 5 William Bala Guarda Municipal UNIÃO 4,41% 406 6 Bruno Alves PODE 4,05% 373 7 Erivan Empreiteiro PSD 3,96% 365 8 Viviane Assistente Social UNIÃO 3,43% 316 9 Lorão PSDB 3,00% 276

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é baseado no quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos. Isso ocorre porque as vagas são distribuídas primeiro entre os partidos ou coligações, e depois entre os candidatos mais votados dentro de cada legenda. Essa complexidade do sistema eleitoral brasileiro visa garantir a representatividade proporcional dos partidos na Câmara Municipal.