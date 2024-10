Lista dos vereadores eleitos em Serra Negra-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Serra Negra neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos está em andamento, e em breve saberemos quem serão os novos representantes do Legislativo municipal.

Os olhos da população estão voltados para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), responsável pela apuração oficial dos votos. A cada atualização, cresce a ansiedade para conhecer os vereadores eleitos em Serra Negra, que terão a importante missão de representar os interesses da população pelos próximos quatro anos.

À medida que os números são consolidados, já é possível vislumbrar o novo cenário político que se forma na cidade. Confira abaixo a lista dos vereadores que conquistaram uma cadeira na Câmara Municipal de Serra Negra:

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Waguinho do Hospital UNIÃO 9,70% 1.527 2 Renato Giachetto UNIÃO 4,55% 716 3 Anna Beatriz Scachetti REPUBLICANOS 3,90% 614 4 Barbara Magaldi UNIÃO 3,73% 587 5 Rosimar Goleiro REPUBLICANOS 2,69% 423 6 Leo da Ambulância UNIÃO 2,67% 421 7 Ricardo do Tonhão PSB 2,41% 379 8 Ney PODE 2,27% 357 9 Leticia Esteffany PRD 2,25% 354 10 Tuco da Água PL 2,16% 340 11 Karina Kellys PL 2,12% 334

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode, por vezes, resultar em situações onde candidatos com menos votos são eleitos em detrimento de outros com votação superior. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o desempenho dos partidos e coligações, não apenas a votação individual dos candidatos.