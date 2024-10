Lista dos vereadores eleitos em Serra Dourada-BA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Serra Dourada neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está em andamento, prometendo revelar em breve o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal.

Os olhos da população estão voltados para o resultado das eleições 2024, especialmente no que diz respeito aos vereadores eleitos em Serra Dourada. A disputa acirrada entre os candidatos tem mantido os eleitores em suspense, ansiosos para saber quem serão seus representantes no Legislativo municipal pelos próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores que conquistaram uma cadeira na Câmara Municipal de Serra Dourada são:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Binho de Deu PSD 7,23% 957 2 Cleci de João do Zelão PT 6,33% 837 3 Jó do Altamiro UNIÃO 6,25% 827 4 Juraci Jura PT 5,44% 719 5 Tião do Jua PT 5,06% 670 6 Keu da Limpeza PSD 4,55% 602 7 Dinha de Dona Emilia UNIÃO 4,52% 598 8 Aparecido da Saúde PT 4,51% 597 9 Zezim Moleza UNIÃO 4,50% 595 10 Binha UNIÃO 4,48% 592 11 Bresser Rocha UNIÃO 3,89% 514

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis, o que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito devido à performance geral do seu partido ou coligação.