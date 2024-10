Lista dos vereadores eleitos em Serra dos Aimorés-MG nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Serra dos Aimorés neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a atenção agora se volta para a contabilização dos votos e a revelação dos novos representantes legislativos da cidade.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando arduamente na apuração dos votos, e em breve teremos a lista oficial dos vereadores eleitos em Serra dos Aimorés. A população está ansiosa para saber quem serão os nove candidatos que ocuparão as cadeiras no Legislativo municipal pelos próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Serra dos Aimorés são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SERRA DOS AIMORÉS

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Cida de Giba AVANTE 7,57% 341 2 Pc do Povo PSD 5,79% 261 3 Marcelo Cardoso AVANTE 5,26% 237 4 Kilmer Gonzaga AVANTE 4,93% 222 5 Nacib PP 4,82% 217 6 Zezin da Baixada PRD 4,53% 204 7 Cuca PT 4,44% 200 8 Coelho UNIÃO 4,33% 195 9 Letão PDT 4,29% 193

É importante lembrar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o sistema proporcional. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O cálculo do quociente eleitoral determina quantas vagas cada partido ou coligação terá direito, baseando-se no total de votos válidos recebidos. Por isso, é possível que um candidato com menos votos seja eleito, caso seu partido tenha alcançado um quociente eleitoral maior.