Lista dos vereadores eleitos em Senador Salgado Filho-RS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Senador Salgado Filho – RS neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os cidadãos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Senador Salgado Filho. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar em breve o resultado das eleições 2024 para o legislativo municipal.

Enquanto a contagem oficial não é finalizada, a população local especula sobre quem serão os novos representantes na Câmara Municipal. A disputa acirrada entre os candidatos reflete o engajamento político da comunidade e a importância que os eleitores atribuem à escolha de seus vereadores.

Com a apuração em andamento, o TSE trabalha para garantir a transparência e a agilidade na divulgação dos resultados. A definição dos eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela legislação eleitoral brasileira, assegurando a representatividade proporcional dos partidos e coligações.

Confira a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Senador Salgado Filho:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SENADOR SALGADO FILHO

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Bituquinha PP 8,79% 217 2 Claudinei PDT 7,37% 182 3 Clairton PP 6,96% 172 4 Eliel PP 6,11% 151 5 Maria PDT 5,99% 148 6 Sonia PP 5,75% 142 7 Professora Eliane PDT 5,10% 126 8 Lauri Bloch MDB 4,21% 104 9 Luis PSDB 3,64% 90

É importante ressaltar que o sistema eleitoral brasileiro para vereadores utiliza o cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O número de cadeiras que cada partido ou coligação conquista depende do total de votos recebidos pela legenda. Assim, um candidato com menos votos pode ser eleito se seu partido tiver um desempenho geral melhor, enquanto outro com mais votos individuais pode ficar de fora se sua legenda não atingir o quociente necessário.