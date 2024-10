Lista dos vereadores eleitos em Sarutaiá-SP nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Sarutaiá, interior de São Paulo, com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, neste domingo de eleições municipais. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Sarutaiá, que definirão o futuro político da cidade pelos próximos quatro anos.

O processo de apuração dos votos está sendo realizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), garantindo a transparência e confiabilidade do resultado das eleições 2024. À medida que os números são processados, cresce a curiosidade sobre quem serão os novos representantes do poder legislativo municipal.

Conforme os dados oficiais divulgados pelo TSE, os vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Sarutaiá são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SARUTAIÁ

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Bodinho REPUBLICANOS 7,69% 214 2 Rodrigo Bongo REPUBLICANOS 6,22% 173 3 Fabiano PODE 6,15% 171 4 Isaias Antunes PODE 5,75% 160 5 Diego Alher PSB 4,89% 136 6 Paulinho Silva PSD 4,67% 130 7 Rodrigo Fuloni REPUBLICANOS 4,60% 128 8 Diego da Joseli SOLIDARIEDADE 3,95% 110 9 Pelé Cardoso PODE 3,74% 104

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis, permitindo que partidos ou coligações com mais votos no total possam eleger candidatos com menos votos individuais, garantindo assim uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.