Lista dos vereadores eleitos em São Vicente-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de São Vicente neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os olhos da população estão voltados para a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em São Vicente, um processo crucial para o futuro da administração municipal.

Com a apuração em andamento pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a cidade aguarda ansiosamente para conhecer os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades e possíveis mudanças na composição do legislativo local.

Conforme os dados apurados pelo TSE, já é possível apresentar a lista dos vereadores que conquistaram o voto popular e garantiram sua eleição. Veja a seguir a tabela com os candidatos eleitos, seus respectivos partidos, percentual e total de votos recebidos:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Tiago Peretto UNIÃO 7,40% 12.668 2 Jhony Sasaki PODE 3,45% 5.897 3 Jefferson Cezarolli PODE 3,42% 5.846 4 Rodrigo Digão PSB 2,68% 4.580 5 Wagner Cabeça UNIÃO 2,42% 4.138 6 Adilson da Farmácia UNIÃO 2,35% 4.014 7 Cocão PSB 2,35% 4.014 8 Higor Ferreira UNIÃO 2,11% 3.611 9 Jatobá PODE 2,05% 3.510 10 Prof Thiago Alexandre PSD 1,93% 3.308 11 Benevan Souza REPUBLICANOS 1,80% 3.087 12 Fernando Paulino PSD 1,76% 3.007 13 Edivaldo da Auto Escola MDB 1,64% 2.801 14 Felipe Rominha PP 1,60% 2.736 15 Bagre PODE 1,57% 2.681

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação como um todo.