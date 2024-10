Lista dos vereadores eleitos em São Tiago-MG nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de São Tiago – MG neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para vereadores. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos já está em andamento, e em breve saberemos quem serão os novos representantes da Câmara Municipal para os próximos quatro anos.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando arduamente na apuração dos votos, e a população aguarda com grande interesse para saber quem serão os vereadores eleitos em São Tiago. A disputa foi acirrada, com diversos candidatos apresentando propostas para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos e impulsionar o desenvolvimento da cidade.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos, com seus respectivos partidos, percentual e total de votos:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SÃO TIAGO

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Mariana do Raimundo REDE 7,17% 511 2 Andinho da Lé PRD 6,60% 470 3 Willian Tico E Teco PRD 5,18% 369 4 Gato Seco PRD 5,04% 359 5 Eduardo Martins MOBILIZA 5,03% 358 6 Jean do João Bolero PRD 4,91% 350 7 Carlinhos REDE 3,43% 244 8 Vanderlei Cardoso PL 3,24% 231 9 Everaldo Mandioca PSD 2,47% 176

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o sistema proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O número de cadeiras que cada partido ou coligação conquista depende do total de votos válidos recebidos pela legenda, o que pode resultar na eleição de candidatos com menos votos individuais, mas pertencentes a partidos com melhor desempenho geral.