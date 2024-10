Lista dos vereadores eleitos em São Sebastião do Rio Verde-MG nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de São Sebastião do Rio Verde neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os cidadãos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em São Sebastião do Rio Verde. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar em breve o resultado das eleições 2024 para o legislativo municipal.

Com a cidade em suspense, a atenção se volta para os candidatos que disputaram as nove cadeiras na Câmara Municipal. A eleição deste ano contou com uma participação expressiva dos eleitores, demonstrando o engajamento da população local no processo democrático. Enquanto os votos são computados, candidatos e suas equipes aguardam com expectativa o desfecho que definirá os rumos políticos da cidade pelos próximos quatro anos.

O TSE, responsável pela organização e transparência do pleito, trabalha para divulgar os números oficiais o mais rápido possível. A apuração minuciosa garantirá que o resultado das eleições 2024 reflita fielmente a vontade popular expressa nas urnas. Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal de São Sebastião do Rio Verde:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1º Yara PSD 7,24% 135 2º Gabriel PSB 6,22% 116 3º Silvonei PSD 5,47% 102 4º Samanta da Saúde PP 5,31% 99 5º Aline da Márcia PT 5,04% 94 6º Toninho do Niquinho UNIÃO 4,40% 82 7º Marcelo Pintor PL 4,02% 75 8º Rogerio Enfermeiro PL 3,70% 69 9º Manoel Ari PSD 3,27% 61

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o total de votos válidos e o número de cadeiras em disputa, garantindo uma representação mais ampla das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.