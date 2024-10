Lista dos vereadores eleitos em São Pedro da Aldeia-RJ nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de São Pedro da Aldeia neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos está em andamento, e em breve saberemos quem serão os novos representantes do Legislativo municipal para os próximos quatro anos.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está realizando a apuração dos votos, e a população acompanha atentamente para descobrir quem serão os vereadores eleitos em São Pedro da Aldeia. A cidade, conhecida por sua beleza natural e importância histórica na Região dos Lagos, terá uma nova composição em sua Câmara Municipal, refletindo a vontade popular expressa nas urnas.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia foram definidos. Abaixo, apresentamos a lista dos candidatos eleitos, com suas respectivas informações:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SÃO PEDRO DA ALDEIA

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Mislene de André PL 3,89% 2.081 2 Pedro Abreu REPUBLICANOS 3,49% 1.866 3 Vitinho de Zé Maia MDB 3,27% 1.752 4 Professor Jean Pierre PP 3,22% 1.724 5 Moisés Batista SOLIDARIEDADE 3,19% 1.708 6 Zezinho Martins REPUBLICANOS 2,90% 1.550 7 Marcio Soares PL 2,59% 1.384 8 Paulo Santana PP 2,58% 1.382 9 Fernando Mistura SOLIDARIEDADE 2,55% 1.365 10 Jackson Souza PODE 2,27% 1.213

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre o candidato com mais votos individuais é eleito, pois a distribuição das vagas leva em conta o desempenho dos partidos e coligações. O quociente eleitoral é calculado dividindo-se o número de votos válidos pelo número de vagas disponíveis, o que pode resultar em situações onde candidatos com menos votos individuais são eleitos devido ao desempenho geral de seu partido ou coligação.