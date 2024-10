Lista dos vereadores eleitos em São Miguel do Araguaia-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos eleitores neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os moradores de São Miguel do Araguaia aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em São Miguel do Araguaia. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar em breve o resultado das eleições 2024 para o legislativo municipal.

As urnas foram fechadas e agora começa a contagem oficial que definirá os novos representantes da Câmara Municipal. A cidade, conhecida por sua participação ativa no processo democrático, viu uma disputa acirrada entre os candidatos, que buscaram o apoio da população nos últimos meses com propostas para o desenvolvimento local.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a próxima legislatura em São Miguel do Araguaia são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Batista Garcia PP 6,14% 889 2 Newber Enfermeiro PL 5,63% 815 3 Thiaguinho PP 4,92% 712 4 Karllas Potêncio UNIÃO 4,17% 603 5 Joubert Tolentino PP 4,06% 588 6 Mazin Só Colchões PODE 3,84% 556 7 Sula do Araguaia UNIÃO 3,48% 503 8 Prof Pigmeu PL 2,06% 298 9 Serginho da Umuarama SOLIDARIEDADE 2,00% 290 10 Vilma Cardoso PSD 1,87% 271 11 Miguel MDB 1,66% 240

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre o candidato com mais votos é automaticamente eleito. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas na Câmara, o que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos individuais seja eleito devido à performance geral do seu partido ou coligação.