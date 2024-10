Lista dos vereadores eleitos em São Marcos-RS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de São Marcos – RS neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a atenção agora se volta para a apuração dos resultados, que promete revelar os novos representantes do Legislativo municipal para os próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em São Marcos está sendo processado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), garantindo a transparência e a confiabilidade do processo democrático. A cidade, conhecida por sua participação ativa na política local, viu uma disputa acirrada entre os candidatos, refletindo o engajamento da população nas questões municipais.

À medida que os números começam a ser divulgados, já é possível vislumbrar o novo cenário político que se forma na Câmara Municipal. Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em São Marcos, com seus respectivos partidos, percentuais e total de votos:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SÃO MARCOS

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Sabrina Reis MDB 6,35% 796 2 Genilson Marcon PP 5,45% 683 3 Renato Chinelato PDT 5,39% 675 4 Brochetão PDT 4,27% 535 5 Eduardo Rizzo Duda MDB 4,02% 504 6 Rui Borba MDB 3,97% 498 7 Machado PL 3,93% 493 8 Celso Pedrotti / Bala PODE 3,15% 395 9 Juca Camargo PP 2,83% 354

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode, por vezes, resultar em situações onde candidatos com menos votos são eleitos em detrimento de outros com votação superior. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em consideração o total de votos válidos e o número de cadeiras disponíveis na Câmara, distribuindo as vagas entre os partidos e coligações antes de definir os candidatos eleitos individualmente.