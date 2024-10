Lista dos vereadores eleitos em São Luiz Gonzaga-RS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de São Luiz Gonzaga neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em São Luiz Gonzaga. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já iniciou a apuração dos dados, e em breve teremos o resultado das eleições 2024 para o legislativo municipal.

As urnas foram fechadas há pouco, e a cidade está em clima de expectativa para saber quem serão os novos representantes na Câmara Municipal. A disputa foi acirrada, com diversos candidatos apresentando propostas para o desenvolvimento da cidade. A definição dos vereadores eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara de Vereadores de São Luiz Gonzaga:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SÃO LUIZ GONZAGA

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Tito Bilinski PP 9,75% 1.893 2 João Iuri CIDADANIA 5,13% 996 3 Edilmar Garcia CIDADANIA 4,28% 832 4 Léo Vargas PT 3,78% 734 5 Mario Trindade MDB 3,66% 711 6 Rose Grings PP 3,40% 661 7 Cléber Ivar MDB 3,36% 653 8 Renan Ruschel MDB 3,03% 588 9 Adão Schmitz PDT 2,51% 488 10 Claudio Pereira PDT 2,43% 472 11 Professor Laureano MDB 2,34% 454 12 Veleda PT 2,24% 435 13 Marisete Marques PP 1,67% 325

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O cálculo do quociente eleitoral pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com votação expressiva podem ficar de fora, enquanto outros com menos votos conseguem uma cadeira na Câmara Municipal.