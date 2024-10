Lista dos vereadores eleitos em São José-SC nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de São José neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. Com os olhos voltados para a apuração dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em São José, a população aguarda ansiosamente para conhecer seus novos representantes na Câmara Municipal.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já iniciou a contabilização dos votos, e o resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para o cenário político local. A disputa acirrada entre os candidatos a vereador movimentou a cidade nas últimas semanas, com propostas e debates que engajaram os eleitores josefenses.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal de São José, com seus respectivos partidos, percentual e total de votos:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SÃO JOSÉ

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Cryslan NOVO 4,01% 4.999 2 Vini Amor Animal MDB 3,32% 4.143 3 Adair Tessari REPUBLICANOS 2,55% 3.176 4 Alexandre Cidade PL 2,38% 2.963 5 André Guesser PDT 2,34% 2.913 6 Matson Cé PSD 2,22% 2.771 7 Nardi Arruda PSD 2,17% 2.712 8 Romeu Vieira PSD 2,12% 2.640 9 Sanderson de Jesus MDB 2,11% 2.628 10 Caê Martins PT 1,89% 2.355 11 Rodrigo Andrade PL 1,88% 2.347 12 Jair Costa PSD 1,80% 2.248 13 Constâncio Neto UNIÃO 1,78% 2.215 14 Alexandre Velha PSD 1,76% 2.192 15 Edilson Vieira Nino MDB 1,55% 1.939 16 Clonny Capistrano PL 1,48% 1.844 17 Marcus Andrade – Marquinho PL 1,46% 1.820 18 Vera Pinheiro REPUBLICANOS 1,30% 1.625 19 Alini da Silva Castro MDB 1,27% 1.579

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema de eleição proporcional, baseado no quociente eleitoral, pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Essa particularidade do processo eleitoral brasileiro visa garantir a representatividade das diferentes correntes políticas na composição do poder legislativo municipal.