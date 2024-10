Lista dos vereadores eleitos em São José dos Quatro Marcos-MT nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de São José dos Quatro Marcos – MT, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para vereadores. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, todos os olhos estão voltados para a contagem dos votos e a revelação dos novos representantes municipais.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando arduamente na apuração dos dados, e em breve teremos a lista oficial dos vereadores eleitos em São José dos Quatro Marcos. A cidade, conhecida por seu engajamento político, viu uma participação expressiva de eleitores nas urnas, demonstrando o forte interesse da população em definir o futuro da administração local.

Conforme os primeiros resultados começam a surgir, já é possível vislumbrar quem serão os novos ocupantes da Câmara Municipal. A disputa acirrada entre os candidatos reflete a diversidade de opiniões e propostas apresentadas durante a campanha eleitoral, prometendo uma representação variada dos interesses da comunidade.

Confira abaixo a tabela com os vereadores eleitos em São José dos Quatro Marcos, de acordo com os dados apurados pelo TSE:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Renilson REPUBLICANOS 8,23% 809 2 Moacyr do Radiador MDB 3,79% 373 3 Fabio Bonfa PSB 3,72% 366 4 Ratto UNIÃO 3,50% 344 5 Luciano Seu Policia PSB 3,14% 309 6 Chaguinha MDB 2,88% 283 7 Jailson Brandão PL 2,79% 274 8 Serginho Lima REPUBLICANOS 2,78% 273 9 Silvana do Pam PL 2,69% 264 10 Branca PL 2,42% 238 11 Meire Braga UNIÃO 1,95% 192

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o sistema proporcional. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O cálculo do quociente eleitoral determina quantas vagas cada partido ou coligação terá direito, podendo resultar na eleição de candidatos com menos votos, desde que seu partido tenha alcançado o quociente necessário. Essa regra visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.