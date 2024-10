Lista dos vereadores eleitos em São José do Sul-RS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de São José do Sul – RS neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, todos os olhos se voltam para o resultado das eleições 2024, especialmente para a composição da nova Câmara Municipal.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando arduamente na apuração dos dados, e em breve teremos a lista oficial dos vereadores que representarão a população são-josesulense pelos próximos quatro anos. A cidade, conhecida por seu engajamento político, demonstrou mais uma vez sua participação ativa no processo democrático.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os candidatos eleitos para a Câmara de Vereadores de São José do Sul são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SÃO JOSÉ DO SUL

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Adriano José Fuhr Fia PSD 9,13% 163 2 Caroline Schütz PSD 8,01% 143 3 Janice Escher PP 6,72% 120 4 Lourdes Calsing PSD 6,50% 116 5 Nadir Negão PDT 6,11% 109 6 Ida Kremer PL 5,88% 105 7 Jaco Rauber PSD 4,82% 86 8 Fia PDT 4,37% 78 9 Sirlei Schons PSD 4,03% 72

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O sistema leva em conta o número total de votos válidos e as vagas disponíveis na Câmara Municipal. Essa regra pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação.