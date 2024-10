Lista dos vereadores eleitos em São José do Goiabal-MG nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de São José do Goiabal neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em São José do Goiabal, que será realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal de São José do Goiabal promete trazer novidades e, possivelmente, algumas surpresas. A cidade, localizada no interior de Minas Gerais, vive um momento crucial para definir seus representantes no Legislativo municipal para os próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a próxima legislatura em São José do Goiabal são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SÃO JOSÉ DO GOIABAL

Posição Candidato Partido Percentual de votos Total de votos 1 Neide da Loterica PL 13,40% 500 2 Natália PRD 5,09% 190 3 Rodrigo de Aurea PL 4,18% 156 4 Waguinho de Benzinho PSD 3,89% 145 5 Vanilda Secretária PRD 3,56% 133 6 Marquinhos de Ze Ivanil PSB 3,30% 123 7 Lalau Motorista PSD 2,95% 110 8 Renatinho PSB 2,73% 102 9 Luizinho de Glorinha PL 2,63% 98

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis, o que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito devido à performance geral do seu partido ou coligação.