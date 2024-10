Lista dos vereadores eleitos em São José das Missões-RS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de São José das Missões neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em São José das Missões. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, refletindo as escolhas e anseios da comunidade local.

À medida que os dados são apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cresce a curiosidade sobre quem serão os novos representantes do Legislativo municipal. Os candidatos e suas equipes estão em constante monitoramento, acompanhando cada atualização dos números que definirão os próximos quatro anos da política local.

Os vereadores eleitos terão a importante missão de representar os interesses da população, propor leis e fiscalizar as ações do Executivo. A composição da nova Câmara Municipal será fundamental para o desenvolvimento e o futuro de São José das Missões, influenciando diretamente na qualidade de vida dos cidadãos.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de São José das Missões, com suas respectivas informações:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SÃO JOSÉ DAS MISSÕES

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Fabiano Fonseca PL 8,64% 207 2 Dalvan Flores PL 7,72% 185 3 Liane Maier PL 6,59% 158 4 Alan Machado da Silva PP 5,93% 142 5 Márcia Dal Puppo PL 5,80% 139 6 Marcia Piccolotto PP 5,59% 134 7 Reuel Pinheiro PDT 5,43% 130 8 Dinho Tolfo PL 4,88% 117 9 Marco Fonseca PDT 3,76% 90

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre o candidato com mais votos é necessariamente eleito. O sistema leva em conta o desempenho do partido ou coligação como um todo, o que pode resultar na eleição de candidatos com menos votos individuais, mas pertencentes a partidos com melhor desempenho geral.