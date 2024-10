Lista dos vereadores eleitos em São Joaquim de Bicas-MG nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de São Joaquim de Bicas neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente o resultado das eleições 2024 para vereadores. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, todos os olhos se voltam para a contagem dos votos e a divulgação oficial dos eleitos na cidade.

À medida que os dados são apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cresce a curiosidade sobre quem serão os novos representantes na Câmara Municipal. O processo de eleição dos vereadores segue regras específicas, incluindo o cálculo do quociente eleitoral, que determina quantas cadeiras cada partido ou coligação terá direito.

Conforme os números começam a ser divulgados, já é possível vislumbrar quem serão os vereadores eleitos em São Joaquim de Bicas. Veja a lista completa dos candidatos que conquistaram uma vaga:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SÃO JOAQUIM DE BICAS

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Flávio Zé Pó UNIÃO 5,20% 927 2 Edilson Gouveia PP 4,07% 726 3 Lucio do Iraci PSD 4,02% 717 4 Rodrigo Pompeu PSD 3,86% 689 5 João Victor Batista NOVO 2,65% 473 6 Jonas Rocha AVANTE 2,56% 456 7 Mamão da Agroforte PP 2,55% 455 8 Luizinho do Farofa AVANTE 2,47% 441 9 Renata Lopez CIDADANIA 2,11% 376 10 Aécio Rodrigues PRD 1,99% 355 11 Pastor Felipe Alvarenga PSD 1,91% 340

É importante ressaltar que o sistema de eleição para vereadores é baseado no quociente eleitoral, conforme determinado pelo TSE. Isso significa que nem sempre os candidatos com mais votos individuais são eleitos. O cálculo leva em conta o total de votos válidos e o número de cadeiras disponíveis na Câmara Municipal. Assim, um candidato pode ser eleito com menos votos que outro, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação no cômputo geral dos votos.