Lista dos vereadores eleitos em São João Nepomuceno-MG nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de São João Nepomuceno neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em São João Nepomuceno. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já iniciou a apuração dos dados, e em breve teremos o resultado das eleições 2024 para o legislativo municipal.

As urnas foram fechadas, e agora começa a corrida para saber quem serão os novos representantes da Câmara Municipal. A cidade, conhecida por sua participação ativa na política local, vive um momento de grande expectativa. Os candidatos e suas equipes estão reunidos em diversos pontos da cidade, acompanhando de perto cada atualização dos números.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a próxima legislatura em São João Nepomuceno são:

Posição Candidato Partido Percentual de votos Total de votos 1 Írio Henriques MDB 4,66% 708 2 Matheus Kanela PRD 4,35% 661 3 Vivaldi D’Avila AVANTE 4,25% 646 4 Paulinha da Mamografia MDB 3,95% 601 5 Eluza Salvador PRD 3,92% 596 6 Leo da Mercearia PRD 3,35% 510 7 Fabiana Andrade REPUBLICANOS 2,91% 442 8 Edison MDB 2,77% 421 9 Nei Medina PL 2,26% 343

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o total de votos válidos e o número de cadeiras disponíveis na Câmara Municipal.