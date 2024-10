Lista dos vereadores eleitos em São João do Polêsine-RS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de São João do Polêsine – RS neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contagem dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, inicia-se o processo de apuração que definirá os representantes legislativos para os próximos quatro anos.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é o responsável pela contabilização oficial dos votos, garantindo a transparência e a legitimidade do processo eleitoral. À medida que os números são processados, cresce a ansiedade entre candidatos e eleitores para conhecer o resultado das eleições 2024 na cidade.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos em São João do Polêsine para a legislatura 2025-2028 são:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1º Rudinei Santos PP 10,21% 222 2º Rubens Dotto MDB 8,74% 190 3º João Vernier MDB 8,74% 190 4º Betinho MDB 7,72% 168 5º Joici MDB 7,26% 158 6º Salete Pozzatti PP 6,71% 146 7º Evandro Bulegon MDB 5,56% 121 8º Edison Pozzebon PP 4,74% 103 9º Assis Cadore PP 4,37% 95

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado para a eleição de vereadores baseia-se no cálculo do quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Essa metodologia visa garantir a representatividade das diferentes correntes políticas no legislativo municipal.