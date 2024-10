Lista dos vereadores eleitos em São João do Piauí-PI nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de São João do Piauí – PI enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para vereadores. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos está em andamento, e a população está ansiosa para saber quem serão os novos representantes na Câmara Municipal.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está realizando a apuração dos votos, e em breve teremos a lista oficial dos vereadores eleitos em São João do Piauí. A cidade, conhecida por sua participação ativa no processo democrático, viu uma disputa acirrada entre os candidatos, refletindo o engajamento político da comunidade.

Conforme os dados preliminares, apresentamos a tabela com os prováveis eleitos para a Câmara Municipal de São João do Piauí:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SÃO JOÃO DO PIAUÍ

Posição Candidato Partido % de Votos Total de Votos 1 Professora Ana Célia PT 6,05% 730 2 Zé Guinguirro MDB 5,63% 680 3 Moacyr Rocha PSB 5,24% 633 4 Zé Wilson MDB 4,85% 586 5 Ricardo Paes Landim PSB 4,70% 567 6 Ernane Moura PSB 4,69% 566 7 Adriana de Castro PT 4,67% 564 8 Cacilda da Dedé MDB 4,36% 526 9 Professora Nívia MDB 3,88% 468 10 Enfermeira Marcela Soares PT 3,53% 426 11 Luciano Aparecido REPUBLICANOS 3,12% 377

É importante lembrar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas no número absoluto de votos. O sistema utiliza o cálculo do quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Esse método visa garantir uma representação proporcional dos partidos na Câmara Municipal, refletindo a vontade do eleitorado de forma mais ampla.