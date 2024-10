Lista dos vereadores eleitos em São João da Boa Vista-SP nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de São João da Boa Vista – SP, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já iniciou o processo de apuração dos votos, prometendo divulgar o resultado das eleições 2024 em breve.

Os eleitores sanjoanenses compareceram em peso às urnas neste domingo, 6 de outubro, para exercer seu direito democrático e escolher os representantes que ocuparão as cadeiras do Legislativo municipal pelos próximos quatro anos. A disputa acirrada entre os candidatos manteve o clima de incerteza até o último momento, com muitos concorrentes tecnicamente empatados.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos em São João da Boa Vista para a legislatura 2025-2028 são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Aline Luchetta REDE 4,97% 2.237 2 Nei da Farmacia NOVO 4,56% 2.055 3 Carioca REPUBLICANOS 2,14% 965 4 Leandro Thomazini PT 2,08% 939 5 Dayse Ciacco PL 1,64% 741 6 Titi AVANTE 1,52% 687 7 Dr. Sabino NOVO 1,51% 681 8 Alexandre Sassarão REDE 1,43% 643 9 Walquiria Oliveira REPUBLICANOS 1,37% 618 10 Luiz Paraki REDE 1,32% 595 11 Bira MDB 1,29% 579 12 Tome Tomezinho PDT 1,19% 536 13 Rafael do Mercado PSD 1,13% 509 14 Professora Hellen PODE 1,10% 497 15 Rui Nova Onda UNIÃO 0,99% 445

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado para definir os eleitos baseia-se no cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis na Câmara. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos individuais podem ser eleitos em detrimento de outros com votação numericamente superior, dependendo do desempenho de seus respectivos partidos ou coligações.